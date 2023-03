Don Diego al setaccio, caccia a Uss 

È arrivata in Sardegna la spy story di Artem Uss, il businessman russo, figlio di un governatore siberiano, evaso dai domiciliari nella sua casa di Cascina Vione di Basiglio, vicino Milano, dove era ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Uss è sparito nel nulla mercoledì scorso, subito dopo il via libera della Corte d'Appello di Milano alla sua estradizione negli Stati Uniti. Artem Uss, attraverso un trust, controlla l’Hotel Don Diego, nel litorale di Loiri Porto Paolo, a due passi da Olbia. L'imprenditore, 41 anni, era stato arrestato in aeroporto, a Malpensa, nell’ottobre dell’anno scorso, con l’accusa di traffico di prodotti petroliferi (dal Venezuela a Russia e Cina) e di traffico di tecnologia militare dagli Stati Uniti alla Russia, attraverso una società tedesca. La richiesta di arresto era stata fatta dagli Stati Uniti che, in realtà, considerano Uss una spia o almeno un soggetto capace di trasferire nel suo Paese tecnologie coperte da segreto militare. Anche se, va detto subito, la Corte d’Appello di Milano, ha stabilito che non ci sono le prove per «l’esportazione illegale» di «tecnologie militari e sensibili» per milioni di dollari «dagli Stati Uniti alla Russia».

Indagini in Sardegna

Di sicuro, in queste ore, il caso ha portato a intense attività investigative in Sardegna. Accertamenti che seguono a verifiche patrimoniali effettuate dalla Guardia di finanza di Olbia e del Comando provinciale di Sassari. Uss non fa parte dello speciale elenco dei russi sanzionati dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la sua vicenda è al centro invece di un’indagine delle autorità statunitensi e ora oggetto di una quasi crisi diplomatica tra Usa e Italia, per la fuga dai domiciliari. Ieri a Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro sono state contattate diverse persone che in passato hanno avuto rapporti di lavoro con Uss. Gli investigatori sanno che l’uomo ha dei collaboratori in Sardegna. Oltre a una connazionale, ci sono operatori immobiliari e professionisti. Ovviamente è difficile pensare che Uss sia arrivato nell’Isola dopo l’evasione, ma i controlli sono a tappeto. Si basano anche sulle verifiche che la Guardia di Finanza ha effettuato sulla proprietà sarda dell’imprenditore. L’Hotel Don Diego venne ceduto da una società controllata dall’ex San Raffaele di Milano. Successivamente, il Comune di Loiri ha autorizzato un progetto per un ampliamento del dieci per cento (Piano Casa) che, però, non è stato mai attuato. Ora il tema al centro di tutte le attenzioni è quella dell’evasione dell’imprenditore, che sembra essersi volatilizzato.

«Affittate le ville»

Altra notizia che riguarda i russi arriva invece da Porto Cervo. L’Agenzia del Demanio ha infatti autorizzato le società controllate da Alisher Usmanov (colpito dalla sanzione del congelamento dei beni) ad affittare le ville in Costa Smeralda. Al solo scopo di incassare quanto necessario per il mantenimento delle residenze. Quindi chi fosse interessato a trascorrere una vacanza nella casa del magnate, può farsi avanti.