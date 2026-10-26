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Arbus.
27 ottobre 2026 alle 00:26

Don Daniele Porcu parroco unico delle due chiese madri 

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Un sacerdote che va e uno che viene. Nello stesso religioso. Singolare avvicendamento di parroci ad Arbus, dove il delicato passaggio di testimone unisce di fatto le due parrocchie della cittadina del Linas sotto la stessa guida. Don Daniele Porcu diventa, infatti, parroco unico delle due chiese madri: San Sebastiano e la Beata Vergine.

La cerimonia di insediamento si è svolta all’interno di una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Roberto Carboni: presenti le autorità civili e militari e tantissimi fedeli. «La novità che oggi ci riguarda non consiste nella modifica dell’assetto organizzativo, non siamo qui per mettere insieme due realtà», ha detto don Daniele. «La comunione non nasce dall’incontro tra persone perfette o allineate, ma è il frutto della grazia di Dio, che ascolta uomini e donne che imparano continuamente a perdonarsi», ha sottolineato il parroco, originario di Oristano.

Un chiaro messaggio a sostegno dell’unione tra persone, sensibilità, tradizioni e carismi differenti. Un concetto ricordato anche da Monsignor Carboni, che nel corso della cerimonia di insediamento ha spiegato: «È necessario superare i campanili e aprirsi a vivere un cammino di fede comunitario». (s.r.)

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