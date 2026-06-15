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Diocesi.
16 giugno 2026 alle 00:39

Don Crobeddu, passo d’addio 

Le nomine del vescovo: Michele Congiu parroco a Sant’Andrea 

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Le campane questa volta suoneranno per salutarlo. Ieri mattina sono arrivate le nomine da parte del vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura.

Monsignor Piero Crobeddu, 80 anni compiuti a febbraio, amato parroco di Sant’Andrea a Tortolì , da settembre concluderà il mandato di guida spirituale dopo 11 anni. Ha da tempo superato il limite di età previsto dal diritto canonico e fissato a 75 anni. Per sostituirlo il vescovo sposta in pianura il vicario generale don Michele Congiu, già parroco di Arzana , che manterrà l’incarico diocesano.

Giro di valzer

Si cambia anche a Ilbono , dove don Luigi Murgia ha raggiunto il limite dei nove anni, il tempo concesso ai sacerdoti per svolgere il piano pastorale nella destinazione assegnata. Nella parrocchia di San Giovanni Battista arriverà don Federico Murtas, attualmente collaboratore nella curia vescovile e della cattedrale Santa Maria Maddalena, mentre Murgia ricoprirà l’incarico di vicario parrocchiale a Santa Maria Maddalena e del Santuario Madonna del Rosario d’Ogliastra a Lanusei .

Subito in campo i due sacerdoti freschi di ordinazione. Don Paolo Balzano sarà vicario parrocchiale Sant’Andrea in Tortolì mentre il giovane don Antonio Carta, mantenendo i compiti attuali, in particolare quello del servizio di pastorale giovanile, viene incaricato della docenza della religione cattolica nelle scuole, con l’impegno di completare gli studi per la licenza in Teologia a Cagliari e di collaborare con l’Ufficio catechistico diocesano. Tutti le nomine diverranno operative nel prossimo mese di settembre 2026.

Il saluto

Il vescovo Antonello Mura ha ringraziato tutti i sacerdoti con un pensiero particolare per don Crobeddu: «Esprimo viva gratitudine a monsignor Piero Crobeddu: la sua esperienza e la sua dedizione saranno ancora necessarie alla Diocesi, con altri servizi. Nell’affidare il cammino diocesano alla nostra patrona, la Madonna del Rosario d’Ogliastra, invoco la benedizione del Signore sui sacerdoti e le comunità».

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