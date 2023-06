Don Ciotti: «Mafia, anche la Sardegna è a rischio» 

Da don Lorenzo Milani, il suo faro spirituale, all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco il passo non è brevissimo. Ma il comune denominatore – la felicità e la libertà dei popoli – è il fine dell’associazione Libera e del suo fondatore, don Luigi Ciotti.

Intercettato ieri al seminario diocesano di Cagliari, prima che la scorta lo riportasse a sirene spiegate all’aeroporto di Elmas al termine della sua visita in Sardegna, ha delineato le nuove diramazioni della piovra mafiosa, da cui neppure l’Isola sembra essere esente.

Don Ciotti, che cosa è la mafia?

«È un crimine, oggi più che mai organizzato, che chiede a ciascuno di noi una risposta collettiva. Non è possibile che da 150 anni non ci occupiamo di mafia nonostante l’impegno e il sacrificio di tanti».

Alla base dei fenomeni mafiosi c’è sempre il denaro.

«Sarò più esplicito: l’idolatria del denaro e le forme di potere. Il dato che oggi emerge nel nostro Paese è che a fare la differenza è l’indifferenza: si sta passando, nella percezione dell’opinione pubblica italiana, dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato. Le mafie sono diventate uno dei tanti problemi. Percezione che permette alle mafie di gestire il potere e accumulare soldi, tantissimi soldi».

È questa l’idolatria del denaro di cui parlava?

«Sì. E si realizza attraverso usura, gioco d’azzardo, traffico dei rifiuti e delle sostanze stupefacenti, penetrazione negli appalti. L’elenco è interminabile».

Che cosa comporta tutto questo?

«Se la politica non contrasta le ingiustizie, le disuguaglianze e le povertà, diventa criminogena. Certo, non bisogna mai dimenticare che l’ultima mafia è sempre la penultima: nel codice genetico dei mafiosi c’è l’imperativo di rigenerarsi. Non dobbiamo insomma solo lottare contro i sintomi, ma estirpare il male alla radice. Serve un grande impegno culturale, educativo, sociale».

Lei vive sotto scorta: rifarebbe tutte le scelte che ha fatto nella sua vita?

«Sì, rifarei tutto. Magari cercando di essere più attento rispetto ad alcune cose. È stato importante in questi anni dare una mano a tante persone per ritrovare un percorso di liberazione. Oggi Libera è presente in tutta Europa, America latina, Africa. Nell’ultimo rapporto della Direzione investigativa antimafia si parla della presenza della n’drangheta calabrese in Costa d’Avorio: questa è prova di potenza, estensione, globalizzazione. Essendo globalizzate le organizzazioni criminali mafiose, dobbiamo globalizzare il ruolo dei cittadini, delle associazioni e della cosiddetta società civile, che vorrei poter chiamare società consapevole, in quanto capace di assumersi la sua parte di responsabilità».

La Sardegna, sul piano dell’illegalità e dei fenomeni mafiosi, è un’isola felice?

«No. Non c’è Regione d’Italia che può considerarsi esente. Molti contesti lavorano sotto traccia: la mafia ha abbandonato le forme arcaiche e i grandi boss si sono dati un’immagine manageriale».

È sempre alto il grado di connivenza tra mafia e politica?

«Ci sono delle grosse connessioni. Ma non dobbiamo scoraggiarci: la politica deve fare leggi giuste, non di compromesso. Più radicali. E noi cittadini dobbiamo smettere di essere neutrali e mormoranti. Ma ci sono dei segnali che fanno ben sperare: penso alla rivolta delle donne, decine, che stanno rompendo dall’interno l’organizzazione».

Ha ricevuto molte minacce?

«Sono grato alle forze di polizia. Hanno bloccato un uomo armato davanti a me in una località che non cito. Totò Riina, poi, diede ordine di ammazzarmi. Ieri, in Sicilia, sono stati distrutti ettari coltivati a grano da una cooperativa intitolata a Rosario Livatino».

Ha paura?

«No, io sono una piccola cosa. C’è però un movimento di persone sempre più vasto che ha scelto di non tacere».

