Don Carzedda rettore del Seminario 

Don Paolo Carzedda è il nuovo rettore del Seminario Vescovile. La nomina è stata ufficializzata ieri mattina dal vescovo delle diocesi di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura. Dal primo settembre 2024, don Paolo, succederà a don Luciano Monni. Carzedda, 33 anni, nominato sacerdote il 18 maggio del 2019 da monsignor Mosè Marcia, operativo a Siniscola e attualmente animatore del Seminario regionale, potrà contare sulla collaborazione del neo diacono Federico Bandinu. Monsignor Mura nel «ringraziare don Paolo per la disponibilità dimostrata» ha espresso «a don Luciano Monni, rettore del Seminario negli ultimi sette anni e prima ancora, per sei anni, vice rettore, la gratitudine sua, dei presbiteri e della Diocesi, per aver portato avanti il suo compito con dedizione, dinamicità e con visione comunitaria coerente con gli orientamenti della Chiesa».

Mura ha inoltre invitato tutte le comunità a incoraggiare e sostenere l'impegno dei presbiteri che «ci sono stati donati, continuando a pregare perché non ci manchino in futuro nuove chiamate al ministero. Affidando il cammino del Seminario alla Beata Vergine Maria di Fatima». La notizia è stata accolta con gioia dai fedeli della diocesi che hanno augurato il meglio al neo rettore, sempre attento ai giovani e portatore di speranza e generosità.

