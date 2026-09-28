Don Carrogu se ne va, il saluto al paese 

Don Luca Carrogu da giovedì si allontana dalla vita ordinaria della comunità Beata Vergine Regina di Arbus, dopo aver chiesto e ottenuto dal vescovo della diocesi di Ales-Terralba, Roberto Carboni, un tempo sabbatico che trascorrerà fuori diocesi, per questioni di salute. Domenica, nel corso di una solenne liturgia per i 25 anni di sacerdozio, il sacerdote ha salutato e ringraziato i fedeli presenti. Coinvolti amici e parenti, rappresentanti del clero diocesano, il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, ambedue nati a Sardara. Una chiesa gremita di persone di tutte le età, un clima di reciproca gratitudine. Il messaggio del sindaco Paolo Salis: «A nome dell’amministrazione e dei cittadini auguro serenità per il cammino che lo attende, saremo pronti ad accoglierlo se volesse tornare da noi». E l’assessora Sara Vacca: «Ho avuto modi di seguire don Luca nella sua esperienza di cappellano del carcere di Is Arenas. Un percorso di arricchimento sul piano sociale ed umano». La guida della Beata Vergine, come disposto già dal vescovo, passa ora a Daniele Porcu, parroco della parrocchia di San Sebastiano. L’ufficialità verrà data il 15 ottobre, durante la messa, tra gli altri presente monsignor Carboni.

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