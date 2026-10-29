“Don Carlo”, oggi a Sassari un Verdi in formato kolossal 

Prima dei kolossal nel cinema, c’erano le Grandi Opere ottocentesche. Il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, ambientato in Spagna nel 1568, è opera mastodontica non solo musicalmente e come scenografia: cinque atti nel concepimento originale, ridotti a quattro nella versione italiana del 1884 che raggiungono le quattro ore. E proprio questa versione andrà in scena oggi al Teatro Comunale di Sassari (ore 20.30, replica domenica alle 16.30) per la stagione lirica proposta dall’ente concerti Marialisa de Carolis. Una prima assoluta per la città e un evento per l’isola, dove il titolo manca da un quarto di secolo e oggi torna nell’allestimento del regista Ognian Draganov.

Il direttore d’orchestra Federico Santi spiega: «Con Don Carlo il compositore supera progressivamente gli schemi tradizionali del melodramma e crea una continuità drammatica nella quale l’orchestra non è più semplice accompagnamento, ma protagonista insieme alle voci. Nell’aria Ella giammai m’amò, per esempio, il violoncello solista dialoga con gli altri strumenti e dà voce alla solitudine e al tormento interiore di Filippo II, rivelando la profondità psicologica del personaggio». Al centro della vicenda Don Carlo ed Elisabetta di Valois, rispettivamente figli del sovrano spagnolo Filippo II e del re di Francia: si amano, ma la Elisabetta è stata promessa in sposa al padre di Carlo e i due giovani cercano in tutti dare spazio al loro amore impossibile. Al centro dell’opera altre tre importanti tematiche: il difficile rapporto tra padre e figlio; la differenza tra concezioni politiche molto distanti tra di loro; il conflitto tra Stato e Chiesa.

Nel ruolo eponimo c’è Giuseppe Gipali, tenore dalla carriera internazionale che ha interpretato recentemente il Don Carlo al Petruzzelli di Bari. Marta Mari, acclamata protagonista nel 2024 di “Tosca” e Mimì ne “La bohème”, sarà Elisabetta di Valois. Un ritorno per il baritono sardo Marco Caria (Rodrigo). Nel cast anche Dario Russo (Filippo II), la lituana Egle Wyss (Principessa d’Eboli), Marco Spotti (Il Grande Inquisitore), Michael Zeni (Un frate), Chiara Cabras (Tebaldo / Voce dal cielo) e Nicolas Resinelli (Conte di Lerma / Un araldo). Denis Ivanov firma scene e costumi dello spettacolo. Il Coro del de Carolis è diretto da Francesca Tosi.

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