Le storie prendono vita nella scuola primaria Cortis di via Guspini a Quartucciu. Protagonista dell’incontro con le classi seconde e terze è stato don Davide Cannella, parroco di San Pietro Pascasio e autore di fiabe.

Per una giornata è stato ospite di «Mi leggi una storia», progetto avviato lo scorso anno dal Cortis. Don Cannella, alle spalle numerose pubblicazioni letterarie per bambini e concorsi, ha potuto presentare e leggere «L’ingrata Fredegona», una fiaba da lui ideata, accompagnando gli alunni in un viaggio tra fantasia, parole e immagini. I piccoli hanno seguito il racconto con attenzione, partecipando poi a un dialogo con l’autore. Poi il laboratorio creativo: matite e colori alla mano, i bambini hanno realizzato disegni ispirati ai personaggi e alle vicende della fiaba. Un’occasione per avvicinare i più giovani al piacere della lettura.

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