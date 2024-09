Don Bosco, stabile in abbandono 

Fa tutto parte della città di Fondazione: i portici, la chiesa nata su un ex dopolavoro, i muraglioni di contenimento dell’area interna, la piazzetta esterna. Ma fra via Piolanas e via Coghinas, turisti e studiosi attratti dall’urbanistica del ‘900 meglio che si tengano alla larga: la parrocchia di San Giovanni Bosco è in condizioni aberranti.

Lo stabile

Non chiaramente la chiesa in se stessa, un gioiello alla pari delle sale dell’oratorio dove ci sono migliaia di libri tali da renderla una delle biblioteche più fornite del territorio, ma tutto ciò che sta attorno. E che non si sa nemmeno bene se appartenga ancora ad Area o al Comune. Le sorelle Paola e Franca Mura, da sempre residenti nel rione, non usano la diplomazia cui saggiamente si affida don Giampaolo Rosso, 83 anni, mezzo secolo fa fra i principali artefici della nascita della parrocchia: «Tutto in odioso abbandono – affermano – una porzione di città in cui non si spende un soldo: distanti anni luce i periodi in cui si ospitava la festa della lumaca o quando il sabato i ragazzini venivano a giocare». Oltre il sagrato, sia lato via Coghinas, sia via Piolanas, è uno sconcio. Nel vicolo di via Piolanas da anni sono presenti puntelli, impalcature e grate di interdizione a parte dei portici. «Meno male – afferma don Rosso – che almeno è stato lasciato un varco per entrare in oratorio». L’intervento lo avviò il Comune. Il giardinetto del vicolo, sulla carta un grazioso angolo dominato da pini maestosi, è segnato da pavimentazione divelta, rifiuti, incuria degli arredi urbani, un mini parco giochi a pezzi. Idem lo sterrato fra le vie Coghinas e Piolanas: «Non si può pensare di abbandonare così una parrocchia – commenta Piero Porcu, ex assessore alle Manutenzioni, nato e cresciuto nel rione e di recente artefice con alcuni volontari di “incursioni” per la pulizia dell’area – servivano interventi strutturali ma non è mai stata chiara la proprietà dei terreni sebbene io ricordi sia stata data in affitto simbolico al Comune tant’è che ipotizzavamo di spendere 200 mila euro per il campetto in sintetico e 50 mila per i portici».

L’esterno

Lo sconcio raggiunge il picco nell’area esterna dove ci sono i resti del campo di calcetto: gli spazi adiacenti e il palco usato per la festa sono invasi da erbacce, rifiuti (e boccette di metadone), brandelli di rete di protezione. Nel muraglione mancano anche alcuni massi di trachite. Don Rosso, 84 anni, in ragione dell’abito che indossa rifugge la polemica, ma afferma: «Ricordiamo che una quindicina di anni fa parti del compendio sono state cedute da Area al Comune a prezzo simbolico, ma a parte ciò sappiamo che le economie degli enti pubblici sono in sofferenza: non mi aspetto nulla». Resta il mistero: del compendio si è dimenticato il Comune o Area? L’assessora al Patrimonio Giorgia Meli: «Gli uffici riferiscono che nulla appartiene al Comune».

