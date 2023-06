Don Bosco, la festa è tornata grazie a un gruppo di giovani 

Sono quarantacinque, giovanissimi ragazzi e ragazze, nati tra il 2006 al 1995. In poco più di un mese hanno rimesso in piedi il Comitato giovani di Don Bosco e organizzato la festa, fuochi d’artificio compresi. Il 20 aprile hanno cominciato a organizzare. Ognuno con un compito preciso, ma tutti insieme. Hanno pubblicizzato a tamburo battente sui social gli eventi e portato un fiume di gente nel piazzale dello storico istituto salesiano, il primo in Sardegna.

A coinvolgerli sono stati i veterani del comitato di don Bosco che hanno voluto a tutti i costi la ricostituzione del comitato giovani.

Andrea Boi, uno dei ragazzi del comitato, spiega che è nelle intenzioni dei ragazzi proseguire nell’impegno anche per gli anni a venire e costituire un comitato vero e proprio. «Volevamo restituire la festa a Lanusei e, per il tempo che abbiamo avuto a disposizione, è andata molto bene. Il calcetto è una tradizione e riesce ad intercettare sempre molte persone, il resto l’hanno fatto i social e il passaparola. L’obiettivo era far divertire il paese, che è stato generoso, tuttavia speravamo in un aiuto in più da parte del Comune. L’intenzione adesso è di creare l’associazione per avere più opportunità. L’anno prossimo avremo più tempo e lavoreremo meglio».

