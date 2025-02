Don Bosco, festa  con gli scout 

Si è conclusa ieri sera a Decimomannu la due giorni di festeggiamenti in onore di Don Bosco intitolata “Chi fermerà la musica!”. Organizzata dal gruppo dell’Oratorio “Santa Greca”, in collaborazione con la parrocchia di Sant’Antonio e il gruppo Scout Agesci, ha visto coinvolti é tanti bambini, compresi i cresimandi.

I giovani, supervisionati da don Andrea Lanero, catechisti, animatori e capi Scout, si sono riuniti nel polo fieristico, condividendo momenti di preghiera e svago, sfide divertenti, balli e musica. Ma non solo: ieri hanno allestito le tavolate per condividere tutti insieme un pranzo conviviale. Un fine settimana in linea con lo spirito del “Niente ti turbi”, che Don Bosco ripeteva ai salesiani impegnati nel servizio educativo dei ragazzi: «I giovani siano amati - predicava il presbitero - e i salesiani sappiano scegliere quello che piace ai giovani». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA