Don Bettarelli cappellano dell’ospedale, don Luciano Monni alla guida di Fonni 

Dopo le nomine avvenute nei giorni scorsi di don Antonio Sedda e don Riccardo Fenudi come “parroci in solido” di San Francesco e di San Paolo di Nuoro, il vescovo Antonello Mura ha annunciato altre scelte. Don Luciano Monni sarà parroco di Santa Maria dei Martiri e di San Giovanni Battista a Fonni. In partenza da Fonni don Antonello Solinas che sarà il parroco di Nostra Signora degli Angeli a Torpè. A partire dal 15 giugno, don Celeste Corosu sarà collaboratore delle parrocchie di San Giovanni Battista a Budoni e della Beata Vergine Immacolata a Brunella. A Oniferi trasferimento per don Ruggero Bettarelli che diventa il nuovo cappellano dell’ospedale San Francesco di Nuoro mentre dopo 22 anni lascia don Bernardo Domaigné. Al posto di don Bettarelli, nella parrocchia di San Gavino Martire a Oniferi ci sarà don Giuseppe Sanna. Le nuove nomine entreranno in vigore a settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA