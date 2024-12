Don Backy: «Grazie sardi per non avermi scordato, seguo la vostra battaglia energetica e sono con voi» 

Fresco di riconoscimento alla carriera, Don Backy si racconta. A 85 anni parla (senza filtri e con spontaneità) di quella che è stata la sua ricca carriera musicale. Lui, che viene spesso ricordato come uno dei migliori parolieri nella storia della musica italiana, i cui testi sono considerati vere e proprie poesie, esprime ciò che pensa senza giri di parole. All’anagrafe Aldo Caponi, originario di Santa Croce sull’Arno, il paese delle concerie, racconta la sua vita di successi, sfide, débacle, e un rapporto viscerale con la Sardegna che a Tuili gli ha attribuito il Premio Cavallino della Giara.

Cosa rappresenta per lei il recente premio alla carriera ricevuto a Tuili?

«È stato inaspettato. Nessuno mi aveva avvisato e la sorpresa è stata piacevole. Ho un legame speciale con la Sardegna, e sapere che qualcuno si ricorda di me, quando molti sembrano aver dimenticato, mi riempie di gioia. Questo premio è una conferma che, nonostante tutto, qualcosa di buono nella mia carriera è stato riconosciuto».

Nel 1990 ha dedicato una canzone alla Sardegna. Pensa che oggi possa essere uno strumento di sensibilizzazione?

«Assolutamente sì. Sono un fiero oppositore della speculazione energetica che devasta il territorio. La Sardegna merita rispetto, non sfruttamento. Ma serve un’azione popolare forte. Sogno di vedere i sindaci in prima linea e cittadini occupare la Regione, chiedendo giustizia. Questo tema mi fa incazzare: sarei un capopopolo in questa lotta perché non accetto l’indifferenza politica».

Qual è il legame con la Sardegna che porta nel cuore?

«Ho girato qui un film con Terence Hill, “Barbagia. (La società del malessere)” per la regia di Carlo Lizzani, nel 1969, creando legami profondi. Ad Alghero girai scene d’azione molto pericolose ma senza alcuna controfigura. Fu fantastico. Ho anche un ricordo triste, però, è un Natale del 1964, passato lontano da casa. Dopo un concerto, mi ritrovai in una chiesa isolata con i Fuggiaschi. Mi m ancavano gli affetti. Promisi che non avrei più lavorato durante le feste, e così è stato».

Il suo ultimo disco, “Pianeta Donna”, è un omaggio alla figura femminile. Come è nato?

«Le emozioni arrivano gradualmente, accendono l’anima, e io le traduco in musica. Non scrivo testi forzati, ma vissuti. Ad esempio, il brano “Nel vento” è nato leggendo Oriana Fallaci. Questo disco celebra i successi delle donne, ma riflette anche sulle sopraffazioni che subiscono. È un grido contro le violenze, un invito al rispetto, non come i testi di alcuni giovani cantanti attuali».

Quale brano della sua discografia sente più vicino oggi?

«Difficile per un genitore scegliere solo un suo figlio (ride). Forse “Terra”, una canzone che considero il manifesto del pianeta. Purtroppo, non ha avuto il riconoscimento che merita perché non sono mai stato bravo a promuovermi. Scrivo, incido, canto, e finisce lì».

E “Canzone”?

«Scrissi quella canzone m« nel Sanremo del 1968 litigammo con Celentano. La canzone fu cantata da lui e da Milva. Arrivò terza. Probabilmente se l’avessi cantata io avrebbe vinto. Da allora fui escluso negli anni seguenti».

A 85 anni, continua a portare la tua musica in tour. Sembra un ragazzino. Qual è il suo segreto?

«Devo ringraziare i geni dei miei genitori. Sto bene, canto ancora nelle tonalità originali e non so nemmeno cosa sia l’autotune. Finché avrò voce e forza, salirò sul palco. La mia carriera mi ha dato tanto: musica, libri, teatro, fumetti. Se fossi rimasto nel Clan, forse non avrei fatto tutto questo».

