DomusArt, fondi per la manutenzione 

Acquistata come rudere nei primi anni Novanta dalla Giunta guidata da Raffaele Felce e rimessa in piedi nel 1995 dall’allora assessore Tonino Durzu, l’ex Casa Angioni di via Neghelli, conosciuta oggi come DomusArT, è uno dei luoghi più caratteristici e distintivi della città, ma che necessita di urgenti lavori di manutenzione. Per questo l’attuale Giunta Pisu ha stanziato quasi 50 mila euro per un primo intervento di ristrutturazione.

Umido e infiltrazioni

Nel grande salone che ospita gli eventi culturali e le manifestazioni pubbliche è stata rilevata la presenza di infiltrazioni di umidità in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di contatto con le altre case adiacenti. Sul tetto poi sono state trovate alcune tegole rotte, che dovranno essere sostituite. Inoltre anche gli infissi esterni, alcuni dei quali fatiscenti, necessitano di urgenti lavori di restauro.

«Per la realizzazione delle opere in progetto verrà impiegata la somma stanziata con il “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020”, grazie a un contributo da destinare a investimenti in infrastrutture sociali che il nostro Comune ha già ricevuto», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda. «Ci sono diversi lavori da fare per evitare che, in particolare le infiltrazioni d’acqua, possano causare danni maggiori alla struttura».

Luogo simbolo

Simbolo e gioiellino della città, per tanti è la casa della cultura quartuccese, ma gli spazi si prestano ad accogliere diversi tipi di manifestazioni, da quelle musicali, ai corsi di danza fino alle mostre e agli incontri pubblici. Inoltre ospita anche la sede della Pro Loco.

«Si dovrà prima di tutto intervenire con la pulizia delle grondaie e procedere con una impermeabilizzazione e un’eventuale correzione della pendenza dell’attacco tra copertura a tetto e grondaia così da consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche», spiega Caredda, «mentre nella sala principale si dovrà fare un trattamento con anti xilofagi a diverse strutture lignee e del tavolato per ripristinare le vernici».Gli infissi verranno restaurati prima di tutto i grandi portali in legno che si affacciano in via Corongiu, ma anche diverse finestre e porte che danno sul cortile interno.«Le parti mancanti verranno sostituite, ovviamente gli infissi ristrutturati dovranno avere pitture uguali a quelle preesistenti e abbiamo previsto anche le grate anti effrazione», conclude l’assessore, «in seguito a un sopralluogo è infatti emersa la necessità di dotare di inferriate di sicurezza tutti i locali destinati a ospitare i reperti archeologici rinvenuti nel territorio comunale, in attesa del completamento dei lavori di realizzazione del Museo Civico».

RIPRODUZIONE RISERVATA