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12 ottobre 2026 alle 01:45

Domus Futsal Perdaxius, doppia cifra 

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La seconda giornata dei campionati regionali di calcio a 5 regala gol, spettacolo e risultati sia in Serie C1 sia in Serie C2. Non mancano le gare ricche di reti, con Domus Futsal Perdaxius e T.A.G.A.M. Futsal protagoniste di due successi convincenti. Il fine settimana conferma così un avvio di stagione vivace, nel quale ogni punto può rivelarsi prezioso per trovare continuità e consolidare le ambizioni.

In C1, spicca il 10-3 con cui la Domus Futsal Perdaxius supera la Mediterranea Cagliari, mentre il C’è Chi Ciak batte 4-1 il Decimo Futsal. Successo esterno per l’Oristanese, che passa 6-4 sul campo del Babylon FC, e per il Fanni Futsal Sassari, vittorioso 4-2 in casa del CUS Cagliari. Pareggio per 3-3 tra FC Alghero e ZB Iron Bridge, mentre il Calcio a 5 Gonnesa conquista i tre punti imponendosi 3-2 sulla Sarfut 21.

In C2, il T.A.G.A.M. Futsal si prende la scena con il 6-3 ai danni dell’Happy FC. Bene anche il Portoscuso Calcio, che espugna il campo dell’Uta Calcio a 5 per 4-1, e il DYM Sport, che supera 5-4 il Futsal 23. Il Città di Sestu C5 vince 3-2 in trasferta contro la Virtus San Sperate, mentre terminano in parità Arrubia-Sibiola Serdiana (2-2), Leonardo-Futsal Villasor (4-4) e Futsal Orfea Cabras-San Pio X (2-2).

Un turno che conferma l’equilibrio e la vivacità dei due tornei, con diverse squadre già capaci di lanciare segnali importanti in questo avvio di stagione. Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima giornata, che offrirà nuove occasioni per misurare le ambizioni delle formazioni e dare ulteriore forma alle classifiche. (lu. b.)

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