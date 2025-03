Domus de Luna, la casa dei fragili 

Vent’anni fa, quando all’improvviso ha lasciato un lavoro brillante da manager per aprire con la moglie una innovativa casa-comunità a Quartucciu (nell’epoca della chiusura degli orfanotrofi) dove per la prima volta mettevano insieme psicologi ed educatori, gli dicevano «tu vuoi la luna!». Ugo Bressanello, con sua moglie Petra Paolini, quella luna l’hanno fatta crescere così tanto da aver creato Domus de Luna, una vera e propria galassia dell’accoglienza dal 2005 a oggi. Vent’anni che compirà lunedì alla comunità dei Padri Somaschi, dove dalla mattina alla sera andranno avanti i festeggiamenti per celebrare con bambini, ragazzi, famiglie, finanziatori, volontari (saranno almeno 500 persone) una vita trascorsa tra impegno sociale, lotta all’emarginazione e alla povertà. «Vent’anni e ancora tante cose ancora da fare», dice Bressanello, «pensando innanzitutto a chi sarà dopo di noi, a chi tra 20 anni sarà Domus de Luna. Adesso festeggiamo le mamme, i bambini e i ragazzi che hanno fatto bella questa realtà».

La galassia

Negli anni Domus de Luna ha partorito quella piccola grande rivoluzione nel cuore di Pirri, l’Exmé, nell’ex mercato comunale, nel quartiere di Santa Teresa: nato come centro di aggregazione e luogo protetto dove i ragazzi sperimentavano percorsi formativi, oggi è diventato (suo malgrado) un’altra cosa, un centro di riferimento per le persone povere che all’Exmè arrivano ogni mercoledì a ritirare generi alimentari, ma anche vestiti, calzature e biancheria. Il programma si chiama TiAbbraccio e sono iscritte 9.100 persone. Pazzesco. «Già nel 2012 abbiamo cominciato a dare questo servizio ad alcune famiglie che avevamo in carico, una quarantina in tutto. Poi, col Covid sono diventate 200, oggi 3000» dice Bressanello.

Da questa esigenza ne è nata un’altra che ha dato vita al Teatro Dante. Nella galassia di Domus de Luna ci sono, naturalmente, le case: la Casa delle Stelle che accoglie minori allontanati dalla famiglia d’origine e mamme con bambini bisognosi di aiuto. Per il loro sostegno opera il centro di cura Sa Domu Pitticca, successivamente aperto a tutte le famiglie in condizioni di fragilità. E poi ancora l’Oasi del cervo e della Luna, la più grande riserva del WWF in Italia, dove si combinano lavoro e riscatto sociale, protezione ed educazione ambientale; la Locanda dei buoni e Cattivi (ristorante in via Vittorio Veneto) e il Circolo dei Buoni e Cattivi (a Monte Urpinu) che offrono opportunità di riscatto attraverso lavoro vero anche a giovani del circuito penale, minori stranieri non accompagnati, persone con disabilità, donne vittime di violenza. Ci sono poi Casa Futuro, un’abitazione dedicata a 80 persone con disabilità intellettive, la Polisportiva Popolare per praticare sport integrato, l’Altra Galleria dove i ragazzi lavorano con bombolette, pennelli, programmi di computer grafica e intelligenza artificiale, e la Fattoria Molto Sociale, dove persone in condizione di fragilità producono cibo biologico per tutta la galassia.

Futuro

Perché questa galassia si regga ha necessità dell’aiuto di tutti: le società e gli enti finanziatori, naturalmente, ma anche un gesto piccolo come il 5x1000 può essere fondamentale. Ne sono passati di anni da quando Ugo Bressanello (con Petra) ha deciso di dedicare tutta la vita all’accoglienza. Un impegno che gli ha riconosciuto anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella che gli ha dato l’onorificenza al merito della Repubblica. «Domus de Luna è una famiglia che aiuta tutti», dice Lele, ospite-lavoratore da 14 anni. «Lo fa con la spesa, ma soprattutto dandoti la possibilità di ricreare una vita. Questa è la Luna, ed è bellissima». ( ma. mad. )

