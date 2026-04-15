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Trexenta.
16 aprile 2026 alle 00:10

Domus de janas, una guida virtuale per scoprire il mistero dei monumenti 

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Non una semplice guida digitale, ma un nuovo modello di fruizione del patrimonio culturale. È questo il senso del progetto dedicato alle Domus de janas riconosciute dall’Unesco, promosso e commissionato dal CeSim-Centro Studi Identità e Memoria, che sta portando avanti un articolato programma di valorizzazione e fruizione dei siti, sviluppato dalla società trexentese Antes Servizi di Archeologia Turismo e Marketing.

Il progetto si distingue per una scelta precisa: utilizzare l’innovazione tecnologica come strumento di inclusione culturale. La guida virtuale è pensata per essere fruita da visitatori con differenti livelli di competenza, età e provenienza linguistica, offrendo un accesso più equo e partecipato ai contenuti. All’avvio dell’avatar, denominato “Il Custode delle Domus de Janas”, l’utente si qualifica (addetto ai lavori, insegnante, bambino, semplice curioso) e dialoga con il sistema, che si adatta alle domande e modula livello di approfondimento e linguaggio. Un approccio che consente di superare uno dei limiti più diffusi nella comunicazione del patrimonio: la difficoltà di parlare contemporaneamente a pubblici diversi. Il CeSim ha promosso e sostenuto l’iniziativa con l’obiettivo di sperimentare nuove forme di valorizzazione capaci di coniugare rigore scientifico e accessibilità.

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