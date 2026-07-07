Domus de Janas, anniversario Unesco Musica, dibattiti e uno sguardo al futuro 

Quelle 18 necropoli scavate fra il quinto e il terzo millennio A.C. hanno reso immortale la Sardegna. Il 12 luglio 2025 le Domus de Janas sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale Unesco. E per celebrare il primo anniversario del prestigioso riconoscimento, il Centro Studi “Identità e Memoria” (CeSIM) ha organizzato una manifestazione di due giorni. Il ricco programma, aperto a tutti, prevede mostre, una conferenza, una tavola rotonda e momenti musicali con alcuni degli artisti simbolo dell’Isola. Un menu ricco preparato grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Sassari, i Comuni di Sassari e Alghero (che ospiteranno il 14 e 15 luglio gli eventi) la Fondazione Alghero e il CCN Centro storico della città catalana e il contributo della Regione.

I monumenti

La denominazione Unesco è “La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna, le Domus de Janas”. Il sito seriale è costituito da 18 complessi archeologici selezionati come esempi più significativi e meglio conservati tra quelli realizzati tra il neolitico Medio e l'Eneolitico. Rappresentano le oltre 3.500 Domus de Janas censite finora.

I monumenti iscritti nel patrimonio Unesco sono: necropoli di Anghelu Ruju (Alghero); necropoli di Puttu Codinu (Villanova Monteleone); necropoli di Monte Siseri (Putifigari); necropoli di Su Crucifissu Mannu (Porto Torres); Domus de Janas dell'Orto del Beneficio Parrocchiale (Sennori); Domus de Janas della Roccia dell'Elefante (Castelsardo); Parco dei petroglifi A (Cheremule); Parco dei petroglifi B. Tomba Branca (Cheremule); la necropoli di S.Andrea Priu (Bonorva); necropoli di Sa pala Larga (Bonorva); necropoli di Sos Furrighesos (Anela); necropoli di Iloi Ispiluncas (Sedilo); necropoli di Mandras (Ardauli); necropoli di Brodu (Oniferi); necropoli di Istevéne (Mamoiada); complesso megalittico di Pranu Mutteddu (Goni); necropoli di Montessu (Villaperuccio).

Il programma

Il via martedì 14 luglio alle 16 all’Ex-Ma.ter dell’Accademia di Belle Arti di Sassari con una conferenza organizzata dal Cesim, responsabile tecnico-scientifico del sito seriale Unesco. Dopo i saluti istituzionali gli interventi di Giuseppina Tanda (CeSIM), Laura Acampora (Ufficio II Unesco del Ministero della Cultura), Gabriella Gasperetti (SABAP), Raffaella Sanna (Assessora alla Cultura di Alghero), Antonella Giglio (Regione Sardegna), Donatella Fiorino (DICAAR) e Giovanna Concu (DICAAR). Al termine le attività artistiche curate dalla cooperativa Le Ragazze Terribili: il concerto “Domus” di Gavino Murgia e i Tenore Gòine di Nuoro; la mostra “Janas. Vivere, credere, morire nella Sardegna preistorica” dell’archeologo Luca Doro; Le Pitxorines, sette giovani musiciste provenienti da Maiorca; il progetto musicale “Boghes de anima” e i Tenores di Bitti con "Mialinu Pira" e Piero Marras.

I confronti

Mercoledì 15 a Lo Quarter di Alghero si inizia alle 16.30 con la tavola rotonda “I siti seriali Unesco nel Mediterraneo. Esperienze a confronto”, promossa dal CeSIM in collaborazione con il Comune di Alghero. L'incontro riunirà rappresentanti e responsabili della gestione di importanti siti della Lista Unesco. In chiusura alle 21.30 il concerto "Lirica per l’Unesco", promosso da Ars Aurelia. Tra i protagonisti il soprano Paoletta Marrocu.

Dal 14 al 20 luglio, il centro storico di Alghero ospiterà poi una mostra diffusa formata da pannelli fotografici dedicati ai diciotto monumenti.

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