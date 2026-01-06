VaiOnline
Sestu
07 gennaio 2026 alle 00:58

Domus Claudia, così le befane riciclano i giochi 

I giocattoli si ammucchiano su vecchi banchi di scuola disposti sopra l’antico pavimento a cementine di Domus Claudia. E le befane accolgono i bambini offrendo prima di tutto un sorriso. Ha fatto grandi numeri l’edizione 2026 della Befana del Riciclo a Domus Claudia in via Parrocchia 80 a Sestu, a cura dei Sestu Angels.

«Ogni giorno almeno trenta o quaranta bambini sono passati, e per l’Epifania anche di più», commenta più che soddisfatto l’organizzatore Marco Cinelli. «Sono i bambini a scegliere che giocattolo vogliono», spiega Luisa Pusceddu, «in tanti hanno portato qualcosa, e noi siamo davvero contente». Portare un gioco e prenderne un altro è infatti l’essenza dell’iniziativa. «Queste cose fanno vivere il paese», commenta Martina Matta, «ho spiegato a mio figlio come funziona ed è stato subito contento di fare un regalo». Tra le befane c’era anche Ambra Demontis, 36 anni, la più giovane: «Sicuramente un’esperienza bellissima».

