Domu ‘e Urxia  tra i siti Unesco 

Il tempio a megaron di Domu ‘e Urxia si preparara a diventare patrimonio dell’Unesco. «Una giornata storica», ha detto il sindaco Renato Melis, durante l’incontro con i tecnici del ministero e della Soprintendenza che valutano i siti da inserire nella Tentative List Unesco.

«Esterzili con il suo sito c’è, ed è l’unico del territorio», ha ribadito Melis. «Abbiamo evidenziato che in questi anni, con vari interventi sui siti e sui punti di allestimento, sono state create le condizioni per semplificarne la gestione. La scelta operata, il riconoscimento del punto panoramico di rilevanza regionale a Santa Vittoria, l’importanza scientifica e la condizione di accessibilità e fruizione dei principali siti, rispondono ampiamente ai requisiti richiesti, così come rappresentano un unicum le condizioni ambientali non deturpate intorno». (fr. me.)

