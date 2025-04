Domu Beccia, ultimato il restauro  

“Sa Domu beccia” torna ai vecchi splendori. Sono terminati i lavori di restauro della casa museo di via Nino Bixio. Gli interventi sono stati diretti dai tecnici degli uffici comunali dei Lavori pubblici in collaborazione con il gruppo degli operai Lavoras e un’impresa esterna che ha sostituito gli infissi. Esprime soddisfazione l’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Nieddu: «Recuperare lo splendore di questo patrimonio significa aver realizzato un progetto che in tanti attendevano e l’opportunità di restituire alla cittadinanza parte della cultura che ci impegneremo a trasmettere alle generazioni future. È stata la prova che il lavoro in sinergia tra amministratori e uffici è la chiave per raggiungere ambiziosi obiettivi comuni». “Sa Domu beccia” rappresenta il passato abitativo tipico sardo, basato da sempre sullo stretto rapporto dei suoi abitanti con la campagna. Al suo interno, i visitatori ritroveranno le atmosfere del passato e le testimonianze storiche. (ro. se.)

