Domotica, teatro e filosofia: il Da Vinci all’Open Day 

I ragazzi delle terze medie potranno cimentarsi nella programmazione di robot o case domotiche, nei laboratori di spagnolo, tedesco o di greco antico, in quelli di scienze e di arte o a conoscere le basi della filosofia e dell’educazione civica. E i genitori potranno accompagnare i propri figli per avere contezza a 360 gradi di quello che sarà il corso di studio scelto. Tempo di iscrizioni, tempo di Open Day. Così, il Leonardo Da Vinci apre le porte dei suoi istituti venerdì 24 gennaio dalle 15 e 30 alle 19. Saranno gli studenti, accompagnati dai professori di riferimento, a raccontare agli ospiti più piccoli l’offerta formativa ed extra curricolare di classico, scientifico, informatico, scienze umane, sportivo, linguistico, geometri, artistico e musicale. Perché l’offerta dei nove indirizzi include anche una ricca varietà di attività extra curricolari orientate ad ampliare gli orizzonti dei giovani ragazzi, come Ridda Selvaggia, Io leggo perché, i percorsi per le competenze trasversali e orientamento, i viaggi d’istruzione, i gemellaggi con scuole di altri Paesi. Offerta che piace e convince le famiglie. Il dirigente, Giovanni Marcello spiega: «È un istituto che dà l’opportunità di una crescita non solo formativa, con un’offerta extra curriculare corposa e una vasta scelta di indirizzi. Sono corsi che aprono le porte sia a chi farà scelte di tipo lavorativo sia a chi vorrà proseguire gli studi».

