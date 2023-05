Dominio sotto la pioggia, il trofeo va al Calcio pirri  

Calcio Pirri 4

Simba 0

Calcio Pirri (4-2-3-1) : Cannas, Pisu (33’ st Leone), Capitta (37’ st Locci), Manuli (34’ st Steri), Antinoli (35’ st Troga), Concu, Loi, Frongia, Carta (15’ st Pilo), Manconi (37’ st Cogoni), Bellanza (29’ st Meloni). In panchina Oppo, Giganti. Allenatore Ferraro.

Simba (4-4-2) : Cadau (26’ st Fontana), Crobu (26’ st Anardu), Salis (17’ st Crobe), Piredda, Zucca, Frau, Scalas (31’ st Casu), Rossi (31’ st Porcu), Troncia (21’ st Fenudi), Usai, Cao (29’ pt Tugulu). Allenatore Bianchina.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 2’ pt Manconi, 28’ pt Antinoli, 12’ st Capitta, 22’ st Concu.

Note : a mmoniti Zucca (S); Recupero 1’ pt, 5’ st; Angoli 5-3; Spettatori 300.

BARUMINI. Una pioggia battente ha fatto da sfondo alla finale regionale della categoria Giovanissimi tra il Calcio Pirri e i pari età della Simba. Con una vittoria per 4 a 0 i rossoblù under 15 hanno sconfitto i nerazzurri aggiudicandosi la coppa. Inceppato invece l’attacco dei ragazzi di Palmas Arborea, che non hanno creato grandi pericoli agli avversari.

La partita comincia e il Calcio Pirri è già in vantaggio: al 2’ Manconi con un sinistro potente e radente da dentro l’area trafigge Cadau sfruttando un errore in disimpegno della retroguardia della Simba. Al 28’ i rossoblù raddoppiano: su calcio d’angolo il più lesto di tutti è Antinoli che con un colpo di testa insacca da due passi.

Nella ripresa la musica non cambia, il Pirri riparte come aveva finito: all’11’ Manconi lanciato a rete viene steso in area da Cadau in uscita, l’arbitro Corrias di Nuoro non ha dubbi nell’indicare il dischetto del calcio di rigore realizzato da Capitta per il 3 a 0. Al 22’ i Rossoblù calano il poker con Concu, che approffitta di un pallone non respinto dalla difesa nerazzurra e lascia partire un tiro al volo di destro da dentro l’area che si insacca in rete alle spalle di Cadau.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata