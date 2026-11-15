Sadali 3

Santa Giusta 0

Sadali : Murtas, Dessalvi, Figus, Carcangiu, Putzolu, Ricciardi (60’ Arcadu), T. Pilia, Mancosu (85’ Touray), Simbula, A. Pilia (70’ Serra), Caredda. Allenatore Marci.

Santa Giusta : Carta (70’ Zanatta), Pinna, Porta (58’ Ga. Miscali), Soddu, Pavcic, Cuccu, Nuscis (68’ Podda), Gi. Miscali, Irde (65’ Sireus), Pinna, Pirri (60’ Erdas). Allenatore Lutzu.

Arbitro : Marras di Cagliari.

Reti : 15’ Mancosu, 19’ e 25’ Simbula.

Netta vittoria del Sadali, che supera il Santa Giusta sul proprio campo con il risultato di 3-0. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Padroni di casa subito pericolosi, e dopo appena 15’ di gioco passano in vantaggio: Andrea Pilia serve Marcello Mancosu, quest’ultimo fa partire un bel diagonale che si insacca alle spalle del portiere ospite Carta. Il Santa Giusta accusa il colpo, e dopo altri tre minuti subisce anche il raddoppio: Simbula fa partire un gran diagonale che colpisce il palo interno della porta avversaria e insacca. Al 25’ ancora Simbula mette il sigillo alla gara, dopo aver sfruttato al meglio un cross di Marcello Mancosu: 3-0. Il Santa Giusta non riesce a rientrare in gara, mentre i padroni di casa, nonostante le assenze importanti, continuano a imbastire diverse occasioni da rete. Ancora qualche folata offensiva per il Sadali, ma il risultato non cambierà più.

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