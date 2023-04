Dominio Olbia, la salvezza è vicina 

Alessandria (4-4-2) : Liverani; Baldi (28’ st Gazoul), Sabbione, Sini, Nunzella; Rota, Nichetti, Perseu, G. Renault (8’ st Galeandro); Sylla (28’ st Lamesta), Martignago (35’ st Pagani). In panchina Marietta, Rossi, C. Renault, Checchi, Mionic, Lombardi, Bellucci. Allenatore Lauro.

Olbia (3-4-3) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson (40’ st Secci); Arboleda, Zanchetta (11’ st La Rosa), Dessena, Sperotto (11’ st Fabbri); Biancu (40’ st Incerti), Corti (33’ st Babbi), Ragatzu. In panchina Van der Want, Gabrieli, Occhioni, Boganini, Nanni, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Olbia 4

Alessandria 0

Arbitro : Costanza di Agrigento.

Reti : nella ripresa, 23’ e 30’ Dessena, 45’ e 48’ Ragatzu (r).

Note : ammoniti Sperotto, Zanchetta, Arboleda (O), Perseu (A). Spettatori 762.

Olbia. Le doppiette di Dessena e Ragatzu trascinano l’Olbia lontano dal guado e condannano l’Alessandria, sconfitta 4-0 nello scontro salvezza del “Nespoli”. A 3 giornate dalla fine del campionato la squadra di Roberto Occhiuzzi conquista 3 punti che valgono quota 38 in classifica e la distanza di sicurezza dai playout. E guarda alla gara esterna con la Recanatese di giovedì con grande fiducia.

La partita

Prima occasione per l’Olbia dopo 2’: punizione di Emerson, Bellodi colpisce ma trova Liverani. Pronta la replica dei piemontesi che all’8’ colgono il palo con Sylla. Ancora bianchi pericolosi al 18’ con Corti, fermato dalla traversa, poi dall’altra parte Sylla si esibisce in slalom tra Bellodi e Brignani ma si allunga troppo il pallone favorendo Sposito in uscita (22’). Dunque Ragatzu, che intorno alla mezz’ora chiama in causa due volte Liverani. Chiudono il tempo la traversa di Emerson su punizione e il tiro a lato per gli ospiti di Nichetti.

Si ricomincia

Nella ripresa, l’Olbia ci prova subito con Sperotto innescato da Ragatzu ma Liverani fa buona guardia. Al 23’ sulla scena irrompe Dessena, che scambia con Ragatzu prima di siglare di testa il vantaggio. Il bis al 30’ da angolo di Emerson, ed è la quarta marcatura in maglia bianca. Il tris è di Ragatzu su assist di Arboleda allo scadere. Infine, Liverani atterra La Rosa in area, l’arbitro indica il dischetto e Ragatzu cala il poker regalandosi la 16esima marcatura stagionale e superando il suo record olbiese. «Era la gara più difficile e l’abbiamo vinta con la prestazione», dice Occhiuzzi, «aspettare il momento giusto per colpire ha fatto la differenza. Abbiamo la salvezza a portata di mano: andiamo a prendercela».

