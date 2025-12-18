VaiOnline
Supercoppa Italiana.
19 dicembre 2025 alle 00:33

Dominio Napoli, schiacciato il Milan 

I campioni d’Italia salgono in cattedra e conquistano la finale in programma lunedì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli 2

Milan 0

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Politano (32’ st Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (36’ Gutierrez), Neres (43’ Vergara), Elmas (32’ st Lang), Hojlund (37’ st Lucca). Allenatore Conte.

Milan (3-5-2) : Maignan, Tomori, De Winter (24’ st Athekame), Pavlovic, Saelemaekers (24’ st Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (30’ st Modric), Rabiot, Estupinan, Nkunku, Pulisic. Allenatore Allegri.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : pt 39’ Neres; st 19’ Hojlund.

Note : ammoniti Rabiot, Tomori, Spinazzola, Atekame, McTominay.

Riad. Il Napoli elimina il Milan detentore della Supercoppa e attende in finale lunedì una tra Inter e Bologna. I campioni d’Italia vincono 2-0 coi gol di Neres e di Hojlund. L’attaccante danese è l’arma in più di Antonio Conte, che si prende la rivincita dopo la sconfitta in campionato e dà un segnale anche in chiave scudetto lasciandosi alle spalle i ko con Benfica e Udinese. «Volevamo onorare lo scudetto, ci siamo goduti la serata contro un’ottima squadra. Sono contento», le parole di Conte.

Il Milan di Massimiliano Allegri ci prova ma la scarsa potenzialità offensiva presenta il conto, annullando il secondo obiettivo stagionale dopo la Coppa Italia. «Partita ben giocata, il Napoli è forte», ha detto Allegri, «potevamo fare meglio sui gol, li prendiamo in modo troppo facile. Spiace perché tenevamo alla finale ma ora pensiamo al campionato».

In campo

Le formazioni sono lontane dalle migliori possibili per infortuni e la necessità di tener conto dell’ipotetico doppio impegno ravvicinato. Conte propone il tridente formato da Neres, Elmas e Hojlund sostenuto da Politano e Spinazzola sulle fasce di un centrocampo presidiato da Lobotka e McTominay. Con Gabbia indisponibile sostituito da De Winter, assenza rivelatasi grave, Allegri non rischia Leao, lasciato in tribuna, affidandosi a Pulisic e Nkunku, inconsistente. Modric è in panchina con Bartesaghi e Fofana; spazio a Jashari, Estupinan e Loftus-Cheek. Curiosità: per rispetto alla nazione ospitante, i nomi dei rossoneri sulle maglie sono scritti in arabo.

La gara

Gli azzurri cominciano pressando alto e il Milan reagisce con un giro palla insistito alla ricerca di un varco. Dopo un tentativo da fuori area di Elmas, il tocco in estensione di Loftus Cheek davanti a Milinkovic è debole e il portiere non ha problemi. Poi Saelemakers e Nkunku mandano alto. Il Napoli manca di precisione in avanti ma risponde al 39’ passa: traversone basso di Hojlund in area, palla toccata da Maignan, Neres è in agguato e segna. Il portiere rossonero reagisce poco dopo parando bene un tiro ravvicinato del danese.

Tensione

L’atmosfera in campo si scalda per una manata a Politano di Maignan, che salva ancora la porta su un tiro dal limite di Rrahmani. Il giro palla del Milan è lento, Pulisic e Nkunku sono soffocati nella morsa azzurra. Poi Hojlund al 19’ evita De Winter e buca Maignan, ancora non perfetto, per il 2-0. Allegri fa diversi cambi e inserisce Modric ma il Napoli non rischia nulla. Nel finale accenno di rissa tra Tomori e McTominay.

