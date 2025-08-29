Dominio McLaren in Olanda, sesta e ottava le due Ferrari  

La Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva sempre nel segno delle McLaren. Nel venerdì di prove libere in vista del Gran Premio d’Olanda a dominare la scena è Lando Norris: sul circuito di Zandvoort l’inglese ha chiuso in testa la prima e la seconda sessione. Dietro di lui, a meno di un decimo, Fernando Alonso. Terzo il compagno di squadra Oscar Piastri, leader del Mondiale, poi la Mercedes George Russell.

Nonostante corra in cas non dà grandi segni di ripresa Max Verstappen con la sua Red Bull, quinto a 588 millesimi da Norris. Dopo un primo turno fuori dalla top ten la Ferrari migliora nel secondo: nonostante due testacoda, Lewis Hamilton chiude sesto a 848 millesimi da Norris. Ottavo Charles Leclerc (tra i due c’è la Red Bull di Yuki Tsunoda), il cui ritardo dalle vetta sfiora il secondo (944 millesimi). Franco Colapinto con la Alpine e Nico Hulkenberg (Sauber) sigillano la top ten. Dodicesimo tempo per la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, che fatica a prendere confidenza con l'asfalto di Zandvoort.

Due le interruzioni con la bandiera rossa: nelle battute iniziali per un incidente di Lance Stroll con la Aston Martin alla curva tre, nel finale per un dritto di Alexander Albon alla curva uno. Nessuna conseguenza fisica per i piloti, danni pesanti al lato destro della AMR25 del canadese. Oggi le qualifiche per la pole position.

