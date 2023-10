Dominio e tre gol: Italiano è soddisfatto «Stiamo crescendo, ma non basta» 

Firenze. Un primo tempo dominato, due reti segnati e altre mancate. Poi il calo nella ripresa, naturale visto il ritmo della frazione iniziale, e comunque è arrivata anche la terza segnatura. La Fiorentina pressa, ha un buon palleggio, gioca bene. Il tecnico Vincenzo Italiano è soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti: «Col Cagliari siamo partiti forte e con grande qualità, come col Frosinone», ha sottolineato il tecnico davanti ai microfoni di Sky Sport, «nella ripresa siamo calati e su questo dobbiamo crescere e migliorare. Non è facile giocando ogni tre giorni, ma non per forza dobbiamo rischiare e concedere qualcosa agli avversari. Eppure per me si possono tenere la stessa intensità, il palleggio e il baricentro più alto. Se non accade è perché hai staccato la spina per la poca attenzione o perché fisicamente non reggi più. Ecco perché nel secondo tempo ho cambiato tutti e quattro gli uomini davanti, voleva gente fresca. Però ripeto che giocando ogni due o tre giorni è difficile tenere sempre ritmi alti. Sono comunque soddisfatto, conta la vittoria. Ma dobbiamo migliorare».

Ritenuto uno dei migliori giovani tecnici in circolazione, Italiano lascia cadere i complimenti e pensa già all’incontro in Europa di giovedì. C’è la Conference League, al Franchi arriva il Ferencváros, «un avversario tosto». Ma questa squadra, con la qualità mostrata sinora, può puntare a qualcosa di più della terza coppa continentale?

«Per farlo bisogna migliorare nella concretezza», ha spiegato il tecnico, «l’importante è avere 17-18 giocatori che siano tutti coinvolti e nelle condizioni di darti una mano. Se ci riusciremo, diremo la nostra. Servono energie, ci sono tante partite una dietro l’altra ma combatteremo. Non sarà facile, con questi giocatori però potremo provarci. Stiamo crescendo nella personalità, tanti ragazzi rendono molto più dell’anno scorso. Come Quarta e Duncan. Siamo solo all’inizio, cresceremo ancora sotto tanti punti di vista. E sono felice che finalmente Nzola abbia segnato. Ma nessuno è indispensabile: quel che può fare la differenza è il coinvolgimento di tutti».

