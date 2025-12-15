Dominio e lotta aperta 

Nel girone B è dominio assoluto dell’Alghero, mentre nel girone A regna l’equilibrio con quattro squadre racchiuse in pochi punti nella corsa alla vetta. Mancano due turni al giro di boa del campionato di Promozione, che sta regalando grandi emozioni e spettacolo.

Girone A

La maggiore incertezza si registra nel gruppo sud. Proprio sabato scorso il Castiadas ha agganciato al comando il Guspini. La formazione allenata da Bebo Antinori, grazie al successo contro l’Uta, ha approfittato della sconfitta subita dai biancorossi nello scontro diretto con il Terralba guidato da Daniele Porcu, che ora occupa il quarto posto ed è a tre lunghezze dalla coppia di testa. In terza posizione, a un solo punto dal primato, si trova la Villacidrese. Quinta piazza per la sorpresa Vecchio Borgo Sant’Elia di Miro Murgia, staccata di nove punti dalla prima posizione.

«C’è grande equilibrio», sottolinea il tecnico Porcu, «ogni partita può riservare sorprese e si può vincere o perdere contro qualsiasi avversario. È sempre una battaglia, anche contro le squadre impegnate nella lotta salvezza che peraltro si sono rinforzate. Nulla è scontato in questo torneo. Nella corsa al primo posto e ai playoff sono coinvolte molte squadre: Villacidrese e Castiadas hanno qualcosa in più a livello di organico, ma è un torneo tutto da giocare ed è sempre il campo a parlare. Per quanto ci riguarda sabato è arrivata una vittoria importante contro il Guspini, una squadra di valore assoluto, al livello delle prime della classe. Venivamo da due sconfitte: se quella contro il Cus Cagliari è stata meritata, non si può dire lo stesso della gara con lo Jerzu, nella quale abbiamo colpito tre legni e fallito anche un calcio di rigore».

Girone B

Nel girone B, invece, la marcia dell’Alghero è semplicemente devastante. Quindici vittorie in altrettante gare, miglior attacco con 53 reti realizzate e appena 11 gol subiti: numeri da record per la formazione giallorossa guidata dall’esperto Mauro Giorico, che già alla presentazione non aveva nascosto le proprie ambizioni: «Sono venuto qui per vincere». E i fatti gli stanno dando pienamente ragione.

I catalani hanno fatto il vuoto alle loro spalle portandosi a +11 sulla seconda in classifica, attualmente il Bonorva. Resta invece apertissima la lotta per i playoff, con ben otto squadre coinvolte. «L’Alghero è una vera e propria corazzata», conclude Porcu, «che non sfigurerebbe nemmeno in Eccellenza. Può contare su giocatori come Baraye, Barboza e Mereu oltre ad avere un allenatore fuori categoria che ha già vinto sia in Eccellenza sia in Serie D».

