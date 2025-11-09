dominio cos, poi la beffa arriva al 90’  

Cos 2

Montespaccato 2

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Xaxa, Dessena (17’ st Satalino), Marsilii (24’ st Castineira), Marini (33’ st Cabiddu), Nurchi (17’ st A. Loi), Rossetti, Murgia, Feola, Spanu, Sacko, Rossi. In panchina Mejri, Piredda, Sarritzu, Intinacelli, Zaino. Allenatore Francesco Loi.

Montespaccato (4-4-2) : Tassi, Coratella, Vitelli, Tamburlani, Demarchis, Paolocci (39’ st Milone), Cervoni, Rotondo, Madeddu, Vitolo, Franco. In panchina Guerrieri, Moretti, Lilli, Laurenzi, Pepa, Malizia, Lauri, Cantoni. Allenatore Andrea Bussone.

Arbitro : Matteo Santinelli di Bergamo.

Reti : pt 18’ Murgia; st 14’ (r) Murgia, 20’ Vitelli, 45’ Coratella.

Note : ammoniti Nurchi, Dessena, Spanu, Franco, Vitolo; recupero 1’ pt e 5’ st.

Tertenia. Beffa amara nel finale per la Costa Orientale Sarda, che vede sfumare due punti preziosi dopo aver comandato la gara per oltre ottanta minuti. La squadra di Francesco Loi, protagonista di una prestazione solida e di grande qualità nel palleggio, si fa raggiungere allo scadere sul 2-2 da un avversario che ha saputo sfruttare al massimo le poche occasioni create.

La gara

I gialloblù partono con il piede giusto e già al 9’ sfiorano il vantaggio: Murgia apre sulla sinistra per Nurchi, che s’invola sulla fascia e calcia da posizione defilata trovando la deviazione in angolo di un difensore ospite. Al 18’ arriva il meritato vantaggio: punizione magistrale di Murgia che sorprende il portiere e infila la sfera sul secondo palo.

La Cos controlla il gioco e nella ripresa trova subito il raddoppio. Al 14’ l’arbitro concede un rigore per un fallo in area: dal dischetto Murgia non sbaglia e firma la doppietta personale. La gara sembra in discesa ma gli ospiti reagiscono e, al 20’, Vitelli riapre i giochi con una splendida conclusione al volo che si infila sotto l’incrocio. Nel finale la beffa: al 90’ una ripartenza fulminea consente a Coratella di firmare il gol del pareggio. Nei minuti di recupero la formazione laziale sfiora addirittura il colpaccio centrando un palo e trovando sulla sua strada il provvidenziale salvataggio di Cabiddu sulla linea.

Tanto rammarico, dunque, per una Costa Orientale Sarda che ha dimostrato di poter controllare il match con autorevolezza e intensità ma che raccoglie un solo punto e vede sfumare una vittoria meritata.

