Domingos, 13 gol e una promessa: «Il mio futuro è a Caprera» 

Una stagione da protagonista nel campionato di Eccellenza, non è bastata ad Olivia Raquel Domingos e al suo Caprera per centrare la promozione. I suoi tredici gol stagionali e l’altissimo rendimento in mezzo al campo, hanno però consentito alla squadra isolana di battagliare fino all’ultima giornata con l’Atletico Uri. «È una squadra forte e con una rosa ampia», dice la 25enne mezzala di Lisbona che cerca di allontanare la delusione, pur ammettendo che «è mancato qualcosa a livello di rosa. In alcune partite eravamo contate e con pochi cambi. Abbiamo giocato sempre con la stessa formazione».

Seconda pelle

Arrivata nell’Isola per la prima volta nel 2021, per poi rientrare in patria l’anno successivo (con un breve intermezzo anche in Spagna) Domingos da due anni veste la maglia biancoverde, che ormai sente sempre più sua. «Mi trovo molto bene con le mie compagne. Qui ho anche un lavoro, mi piace la Sardegna e l’Italia. Il mio futuro è a Caprera». Una dichiarazione d’amore per l’ex Nazionale U19, con un importante passato anche nella Serie B portoghese, nelle fila dell’Estoril Praia e nell’Ad Pastéis, tra le tante esperienze della centrocampista lusitana. Piedi buoni e grinta da vendere, contraddistinguono l’autentico pilastro della mediana di Luca Novelli che alle doti tecniche abbina un grande carisma.

Ipotesi ripescaggio

La Serie C appena sfuggita di mano alle biancoverdi potrebbe essere riacciuffata per i capelli. Il ripescaggio infatti è un’ipotesi molto concreta per la società isolana e anche per la Torres, appena retrocessa in Eccellenza.

