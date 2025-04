Dominata l’Alpo: per la Dinamo salvezza vicina 

Dinamo Sassari 75

Alpo Villafranca 65

Banco di Sardegna SS : Peana ne, Nieddu ne, Begic 2, Carangelo 20, Toffolo 11, Natali 15, Taylor 14, Diallo 11, Grattini 2, Spiga ne. All. Restivo.

Pellegrini Alpo V. Verona : Parmesani 3, Keller 1, Rosignoli 3, Spinelli 2, Moriconi 5, Frustaci 21, Rainis 10, Ejiofor 5, Tulonen 11, Soglia. All. Soave.

Arbitri : Foti, Berlangieri, Gaia.

Parziali : 21-12, 47-28, 64-43.

Sassari. Rotazioni ridotte, ma dimensione del cuore dilatato. La Dinamo Women vince la prima sfida playout dopo una gara condotta dall'inizio alla fine: 75-65. Sabato alle 17.30 il ritorno a Villafranca di Verona: basta una vittoria per brindare alla permanenza nella A1 femminile. In caso di sconfitta si torna mercoledì al PalaSerradimigni.

Cenni di cronaca

Il coach Restivo ha dovuto ruotare solo sette giocatrici, perché all'infortunata Pastrello si è aggiunta l'indisposta Gonzales. Così Natali in quintetto.Tutte hanno risposto bene, con Diallo che ha addirittura catturato 10 rimbalzi, la metà in attacco per guadagnarsi secondi tiri (bene la zona con le tre lunghe). Autoritario l'avvio della squadra sassarese: 9-1 al 3' e +13 al 7' con Carangelo e Taylor a scavare il distacco. Da quel momento la Dinamo Women ha sempre avuto un vantaggio in doppia cifra: addirittura +23 all'inizio del terzo quarto. Il momento più difficile nell'ultimo quarto quando le venete sono risalite sino a -8 ma il capitano Carangelo ha infilato la tripla che ha ridato slancio.

Le dichiarazioni

Il coach Antonello Restivo: «Le ragazze sono state molto brave ad andare oltre le assenze, hanno approcciato benissimo la partita. Nel secondo tempo ci siamo spenti un po', dovevamo continuare a giocare forte. Quando loro nel finale si sono avvicinate non siamo andati in down come contro Brescia. Ora andiamo a prenderci questa salvezza che ci meritiamo tutti, a iniziare dalle ragazze». E Giulia Natali aggiunge: «Non stacchiamo la testa, non abbiamo ancora fatto niente, recuperiamo energie fisiche e nervose per riproporci sabato in casa loro».

