Dominano i due fenomeni Italia, giornata nerissima 

Dal superG uomini di Bormio allo speciale donne di Lienz, ultime gare del 2023, è stata una giornata nerissima per l'Italia dello sci, con i successi dei due detentori delle rispettive coppe del mondo e leader delle classifiche generali. Sulla Stelvio, lo svizzero Marco Odermatt, secondo nella discesa di giovedì, ha vinto nettamente il superG, mentre in Austria la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin ha centrato la doppietta, dominando lo slalom dopo il trionfo nel gigante.

I miglior azzurri sono stati Lara della Mea, 21ª, e Pietro Zazzi, 29° in un SuperG in cui Dominik Paris è uscito quasi subito e il veterano Christof Innerhofer si è infortunato; per lui i controlli in ospedale hanno comunque escluso fratture, solo un taglio al polpaccio.

Sarà un bel Capodanno per Odermatt e Shiffin: lo svizzero - in bacheca già un oro olimpico e due mondiali oltre alle due ultime coppe del mondo - che ha conquistato il 28° successo in carriera. Addirittura il numero 93 per l'americana.

