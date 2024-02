Domiciliari violati: Verdini torna in cella 

FIRENZE. Era autorizzato ad andare dal dentista a Roma e a pernottare a casa del figlio. Ma sarebbe anche andato a cena con altre persone e avrebbe commesso altre violazioni alle prescrizioni imposte dai giudici. Per questo Denis Verdini, ex braccio destro di Silvio Berlusconi e un passato da senatore di Forza Italia e poi Ala, è tornato nel carcere di Sollicciano su disposizione del Tribunale di sorveglianza. Lo stesso che gli aveva concesso di scontare ai domiciliare la condanna a 6 anni e mezzo per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino. L'ex parlamentare aveva ottenuto permessi per le cure dentarie: poteva uscire a Roma dalle 10 alle 14 ma poi doveva ritorna a casa del figlio, dove poteva incontrare solo i familiari più stretti. Per i giudici invece l’appuntamento dal medico è stata l’occasione per incontrare politici, imprenditori e dirigenti pubblici. Incontri notati dalla Finanza durante l’inchiesta sulle commesse Anas in cui sono coinvolti anche Verdini e il figlio. Tre le cene romane finite nelle indagini, dalle quali è emerso anche che Verdini avrebbe tenuto relazioni telefoniche senza autorizzazione.

