Domeniche volanti, al via la rassegna  

Apre i battenti oggi alle 10,30 nello Spazio Maccus, in località Is Pisus-is Concias, la rassegna delle “Domeniche volanti”. Coinvolte otto compagnie provenienti da tutta l’Isola. A ogni incontro sono abbinati laboratori di giocoleria e acrobatica aerea su trapezio e tessuti.

Oggi, le compagnie Theatre En Vol e du Pingouin Quotidien propongono lo spettacolo “Ginette et son monde”, emozionante assolo di una donna clown che attraverso l'espressione corporea e la mimica apre le porte alla poesia a piccoli e grandi. Domenica 21 maggio si prosegue con Rodari per l’estate della compagnia Teatro del Segno con Alessandra Le, Stefano Ledda e Tancredi Ermanno Emmi al contrabbasso. L’11 giugno è la volta delle Compagnie del Cocomero con Cappuccetto Rosso per la regia di Rahul Bernardelli. Il 18 giugno appuntamento con Contos e Faulas del Crogiuolo.

