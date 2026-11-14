La Cantina sociale di Santadi apre ancora una volta le sue porte ai visitatori offrendo l'occasione di entrare nel cuore della sua attività e scoprire da vicino i luoghi le storie e i segreti che accompagnano la nascita dei suoi vini.

Le viste in barricaia saranno possibili questa domenica e il 22 novembre e poi ancora il 6, il 13 e il 20 dicembre. Non serve la prenotazione ma i visitatori potranno chiedere tutte le informazioni di cui hanno bisogno contattando gli uffici della cantina (via e-mail all’indirizzo visite@cantinasantadi.it o al numero 331.6247075)

Quest'anno la cantina sarà aperta alle visite dalle 9.30 alle 18.30 anche in occasione della attesa manifestazione “Pane & Olio in frantoio” che si terrà il 28 e il 29 novembre con la quale Santadi celebra da anni il pane e l’olio, pilastri, come il vino, della cultura rurale del Sulcis. Gli organizzatori sono al lavoro per offrire anche quest’anno un grande appuntamento.

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