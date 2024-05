Domenica tutti in sella per “Bimbimbici” 

Torna domenica in città Bimbimbici, la manifestazione organizzata da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) nata per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. Il raduno è previsto alle 10 in piazza Giovanni XXIII.

Alla pedalata possono prendere parte bambini e ragazzi, purché accompagnati dai genitori o da adulti. «Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per incentivare gli spostamenti quotidiani in bicicletta di giovani e adulti, specialmente nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro», spiega la Fiab Cagliari. Per consentire la manifestazione verrà temporaneamente sospesa la circolazione stradale lungo il percorso che da piazza Giovanni XXIII passerà per le vie dei Giudicati, Romagna, Garfagnana, Liguria, Campania, Is Mirrionis, Emilia, Abruzzi, viale S. Avendrace, viale Trieste, Pola, Carloforte, Bruscu Onnis, Asproni, XXIX Novembre 1847, viale Trieste, Maddalena, piazza del Carmine, Crispi, Largo Carlo Felice, corsia preferenziale Lungomare New York 11 settembre, viale Diaz, viale Cimitero, Dante (corsia destra) e di nuovo piazza Giovanni XXIII.

