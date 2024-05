«Domenica tutti al Mapei» 

«Ora tutti a Reggio Emilia». Il popolo rossoblù ha risposto presente al grido di battaglia lanciato sui social per il match dell’anno col Sassuolo domenica alle 12,30. Una mobilitazione di massa capace di spingere 4mila tifosi del Cagliari nel settore ospiti del Mapei Stadium, senza dimenticare tutti i sostenitori sardi presenti negli altri settori dello stadio.

I biglietti

Da oggi sino alle 19 di sabato sarà aperta la vendita dei biglietti per il settore dedicato, la “Tribuna Nord” - prezzo 20 euro - e sarà attiva l’opzione “cambio nominativo”. Il giorno della gara non saranno venduti tagliandi per il settore ospiti. Pochi i dubbi: i ticket saranno polverizzati nel giro di poche ore.

La mobilitazione

Dalla Sardegna e dal resto d’Italia il popolo dei Quattro Mori non vorrà perdersi il match che potrebbe valere la salvezza. Per i Cagliari Fan Club il presidente Alessio Cordella spiega che «stavamo organizzando il charter dal capoluogo ma l’ufficialità dell’orario della gara è arrivata solo venerdì sera e questo ha ridotto i margini di manovra, così ognuno ha dovuto scegliere altre soluzioni. Ci saranno i Fan Club della Liguria, di Latina, di Bologna, persino della Puglia, da dove partirà il mitico Agostino Trombetta, medico del Gargano col dna rossoblù. I soci del nord dell’Isola partiranno in nave e in aereo da Olbia. Crediamo fortemente nella vittoria». Gli fa eco l’avvocato Carlo Fancello, portavoce dei funs club: «Siamo certi che ci salveremo col Sassuolo. È una partita per uomini di esperienza, spero che Ranieri opti per questa soluzione».

Immancabile il sostegno del Centro Coordinamento Cagliari club: «Siamo in piena organizzazione», sottolinea Franco Rivetta, «ci è appena arrivata la comunicazione sulla vendita dei tagliandi, ci saremo tutti, quasi duemila: i Club del nord e centro Italia al completo. Non ci tiriamo mai indietro, adesso tocca al Cagliari. Le sensazioni sono molto positive, è la partita dell’anno, dobbiamo centrare l’obiettivo e festeggiare».

Dalla Curva sud

Sergio Frau, fedelissimo della Sud, si muoverà insieme con un centinaio di altri “fratelli” di fede rossoblù col club “Scetti Casteddu Curva Sud”, attivissimo sui social col gruppo facebook omonimo e, tra le altre, con la pagina “Maccus Casteddu”: «Alcuni andranno in aereo a Pisa, altri a Bologna, tantissimi partiranno in nave da Olbia per Livorno proseguendo il viaggio in auto verso Reggio Emilia. Partiremo sabato e rientreremo lunedì. Abbiamo i nostri striscioni, quello dedicato a Gigi Riva, sempre con noi, poi “Deu ci creu”. Noi ci crediamo, vogliamo solo festeggiare per tutta la partita e anche al ritorno in nave», afferma sorridendo. Ci saranno i tamburi, inconfondibile marchio di garanzia della sud. Per molti supporter l’appuntamento è fissato ai parcheggi dello stadio Mapei per il “riscaldamento” a base di pietanze e prodotti tipici sardi. La giusta carica utile a incitare per tutta la partita Ranieri e i suoi ragazzi.

In auto

«Mio fratello verrà da me in aereo e poi ci sposteremo assieme in auto a Reggio Emilia», sottolinea Vincenzo Depau, tifoso sardo che vive a Como , «abbiamo un’ansia enorme per il nostro Cagliari, fortuna che domenica scorsa hanno perso alcune delle nostre concorrenti. Speriamo di poter festeggiare». Non mancheranno gli Sconvolts e tanti tifosi sparsi da tutta Italia. Tra loro Michele Lannunziata: «Parto da Foggia, non so ancora se da solo o in compagnia, ma non voglio perdere questa partita della vita».

Viaggeranno in auto anche Mattia Setzu da Torino - da dove partirà anche un bus carico di tifosi - Giorgio Nieddu da Verona, Fabio Piras da Cinisello Balsamo, Luca Bertuzzi da Foggia, Eligio Congiu da Brescia, Paolo Deidda da Firenze, mentre Maria Rosaria Luise prenderà il treno da Napoli. Il popolo rossoblù è pronto a far festa.

