Domenica torneo di scacchi 

Si svolgerà domenica il primo torneo di scacchi isilese “Chess ta cosa bella!!!”, primo appuntamento ufficiale della nuova associazione Scacchi Sarcidano nata meno di un anno fa. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Isili e si svolgerà nei suggestivi locali dell’ex Montegranatico.

Le gare cominceranno alle 10, previsti 5 turni, due di mattina e tre di sera, con tempo di riflessione 25 minuti più 5 minuti. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, con scadenza sabato 2 settembre, che prevede una quota diversa a seconda dell’età. Per gli adulti il costo è di 10 euro, 7 euro per i giovani dai 13 ai 17 anni mentre è gratuita per gli under 13. Le iscrizioni potranno essere regolarizzate dalle 8 alle 9,30. Il circolo ha sede nella biblioteca comunale, qui ogni giovedì si svolgono gli “allenamenti”, guidati da Giuseppe Manca.

