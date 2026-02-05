VaiOnline
Quartucciu.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Domenica torna “Su Fogadoni de Santu Brai” 

Un rito antico che torna a illuminare la comunità, intrecciando fede e tradizione. Domenica Quartucciu ospiterà “Su Fogadoni de Santu Brai – tra storia, tradizione e testimonianza”, all’interno del progetto “Identità e valore tra passato e presente”, promosso dal Comune con l’assessorato alla cultura e l’associazione Su Beranu.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare alla luce manifestazioni e tradizioni che rischiavano di essere dimenticate. Già lo scorso anno ha avuto un grandissimo riscontro», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini. «Grande merito è di un gruppo di giovani di Quartucciu riuniti nell’associazione Su Beranu, che ci hanno dato grande supporto per ridare vita a questa manifestazione». Accanto al momento religioso, con la celebrazione della messa nella parrocchia di San Giorgio Martire dalle 18, spazio anche a cultura e tradizione. Nella chiesa di San Biagio dalle 16:30 si terrà un convegno con Andrea Locci, che approfondirà il senso della celebrazione e del rito di “Su fogadori”. La serata proseguirà in piazza San Giorgio con l’accensione e la benedizione del grande falò, accompagnata da musica e balli sardi. Saranno presenti le attività produttive del territorio e la Pro Loco con proposte gastronomiche tradizionali. «L’auspicio è che questo evento diventi sempre più autonomo sotto la guida dei ragazzi, insieme a don Elvio Puddu, che ringraziamo per la preziosa collaborazione e disponibilità», conclude l’assessora.

