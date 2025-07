Domenica si rinnova l’antico rito del matrimonio mauritano 

Ultimi preparativi, a Santadi, dove domenica 3 agosto si rinnoverà la 57ª edizione del rito “Sa coia Maurreddina”, una festa iniziata nel 1968, quando su iniziativa di alcuni giovani santadesi ed in particolare di Ovidio Balia, si decise di ricordare, per la prima volta, l’antica tradizione sulcitana del Matrimonio mauritano.

Le usanze

L’evento ripropone il matrimonio secondo le usanze delle genti contadine, i cui abitanti erano chiamati appunto i “maurreddus”: viene celebrato con il rito religioso, dove la coppia legata dall’amore, sceglie di dire il fatidico sì davanti al sacerdote, ma celebra anche un altro amore che è quello per le tradizioni più antiche che i libri si storia locale collocano nel periodo di fine ’800 e primi decenni del ’900.Quest'anno gli sposi che hanno scelto il rito tradizionale sono Giorgia Balia, 28enne di professione impiegata, e Raymond Caria, 40 anni, imprenditore agricolo per metà di origini francesi: «A pochi giorni dal nostro matrimonio l’emozione è tanta - raccontano gli sposi - siamo felici ed impazienti di vivere un giorno così importante per noi, per i parenti e gli amici che ci saranno vicini in questo giorno di festa. L’emozione di dirci “sì” davanti alla comunità di Santadi è un modo per rafforzare il legame con il paese e con la sua storia e tradizione. Siamo pronti e non vediamo l’ora di vivere da protagonisti questa 57ª edizione del matrimonio mauritano».

Il programma

L’elenco degli appuntamenti è molto vasto e inizia già domani, alle 21, con la presentazione degli sposi e, alle 21.30, con il gruppo Brinca tour. Sabato, alle 21.30 ci saranno i tenores di Neoneli. Domenica, alle 7, inizia la vestizione degli sposi, che si incontrano alle 8, per dare il via, alle 9, alla partenza del corteo nuziale, con tanti gruppi folk, cavalieri, launeddas. Alle 11, sua il vescovo della Diocesi di Iglesias, Mario Farci, presiederà la celebrazione eucaristica a cui seguirà il rito de “sa grazia” con protagoniste le mamme della coppia. Videolina seguirà l’evento in diretta dalle 8.30. Alle 20, gli sposi, con “Su cumbiru” inviteranno la torta nuziale, dolci e bibite alla popolazione. Alle 21.30, come da tradizione, sono previsti i balli sardi con tutti i gruppi folk.

Gli ospiti

La novità di quest'anno è che si esibiranno anche alcuni gruppi folk provenienti dalla Spagna, India, Repubblica Ceca e Messico. «Sa coia maurreddina – dice l’assessora Veronica Impera – è una manifestazione che restituisce valore alla storia e rinnova il legame tra passato e presente, generando un forte senso di appartenenza alla nostra comunità». L’assessora Elisena Anedda aggiunge: «Quest’anno abbiamo voluto la presenza di gruppi folk provenienti da diverse parti del mondo proprio al fine di favorire anche uno scambio di tradizioni». Il sindaco Massimo Impera conferma quanto annunciato nei giorni scorsi: «Purtroppo le traccas non potranno sfilare a causa della dermatite bovina che ne impedisce lo spostamento. Ma, grazie al lavoro di tutti, al contributo della Regione e a quello del Comune, siamo certi che sarà comunque una gran bella festa».

