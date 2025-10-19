Domenica senza sorrisi 

Domenica negativa per le tre squadre sarde, tutte uscite sconfitte dai match della terza giornata dei campionati di Serie A di tennis. In A1 femminile, sconfitta 3-1 per il Tc Cagliari sui campi del Tc Padova in una sfida decisa già nei singolari. La domenica è iniziata con il 6-2, 6-3 della spagnola Andrea Lazaro Garcia De Mateos ai danni di Nuria Brancaccio. Alessandra Mazzola ha lottato per 2h09' contro Isabella Maria Serban, uscendo sconfitta 6-1, 5-7, 6-3. Il punto della vittoria patavina è arrivata grazie a Lavinia Luciano che, dopo aver strappato il primo set al tiebreak 14-12, ha chiuso 6-1 nel secondo contro Barbara Dessolis. Sotto 3-0, in doppio Brancaccio e Marcella Dessolis l'hanno spuntata 2-6, 6-4, 10-5 in rimonta su Lazaro Garcia De Mateos e Carolina Gasparini.

Cagliari ko anche in A2

Rovescio casalingo per la seconda squadra del circolo di Monte Urpinu, sconfitta 3-1 dal Park Tc Genova in Serie A2 femminile. Ospiti in vantaggio grazie alla spagnola Carlota Martinez Cirez, che ha regolato 6-2, 6-1 in un'ora esatta la romena Andreea Prisacariu. Pareggio cagliaritano con Eleonora Alvisi, che ha battuto 6-2, 6-4 Cristiana Ferrando, ma le liguri hanno conquistato il terzo singolare con Anita Bertoloni, che ha superato 6-1, 6-2 Sara Festa. In doppio, Alvisi e Festa sono uscite sconfitte 6-2, 6-4 contro Bertoloni e Martinez Cirez.

Terzo ko per Alghero

Terza sconfitta in altrettanti match per il Tc Alghero in A2 maschile. Il Tc Macerata “Giuseppucci” si è imposto per 6-0, mettendo al sicuro la vittoria con i 4 singolari. I marchigiani hanno aperto le danze con la vittoria del ceco Jiri Vesely (ex 35 Atp) sull'italo-argentino Juan Bautista Otegui per 6-2, 6-4, per poi incassare il match con Filippo Mazzola, che ha regolato 6-2, 6-1 Luca Fasciani. Nel terzo singolare, Gabriele Maria Noce lotta come sempre, ma il punto va a Tommaso Compagnucci (6-3, 6-4). Michele Fois firma l'unico set conquistato dagli algheresi, ma cede il passo 5-7, 6-2, 6-3 a Edoardo Lamberti in 2h10'. A vittoria conquistata, i marchigiani non hanno rallentato il passo, aggiudicandosi anche i doppi: Vesely e Tommaso Compagnucci hanno superato Noce e Otegui 6-4, 6-3, mentre Nicolas Compagnucci e Iacopo Maria Sada hanno regolato 6-1, 6-2 Fasciani e Nicolò Serra.



