Domenica rap all’Off con Funtana Beat, Wave MC e Bugone 

Città e hinterland intrecciate dalla scena hip hop locale, ormai trentennale: e suoi storici esponenti sono anche i quartesi Funtana Beat, ospiti di punta del primo appuntamento targato “Hip-Hop Pioneers” all’Off di Cagliari, per l’occasione sottotitolato “Made in Quartu”. Ad accendere il concerto al bar popolare anche il compare Wave MC, il giovane Bugone e le selezioni di Dinamiche Produzioni, dalle 19 di questa domenica in via Eleonora d’Arborea 3.

Da Quartu

Una serata che viene perciò dedicata alle radici del movimento tra Cagliari e Quartu, facendo incontrare storia e identità con le nuove generazioni, proprio tramite la riscoperta dei pionieri locali dell’hip hop. Il collettivo dei Funtana Beat ha infatti origine nel 2003, con i due membri di sempre Makkarroni e Suwoha già attivi dalla fine degli anni Novanta. Tra poesia di strada e rime crude senza tanti filtri, unite alla scelta del campidanese per i testi, le strumentali del duo si muovono sui binari di gangsta rap, west coast e hardcore hip hop, come nella più nota traccia “Nara de aundi sesi QG”.

Da Palermo

Makkarroni e Suwoha non sono però gli unici veterani a far saltare il pubblico questa domenica: anche Wave MC prende in mano il microfono giovanissimo, palermitano di nascita ma cagliaritano d’adozione. Già nel 1998 fonda l’etichetta indipendente Sottobanco Produzioni, con cui promuove uscite ed eventi, arrivando nel 2006 a pubblicare il debutto “Ibrido”, a cui segue tre anni dopo il mixtape “The Mixwave” con Dj Yaner dei Men in Skratch. L’anno successivo Wave MC esce con l’extended-play “Il Bivio”, che vanta un’apparizione di Inoki Ness, firmando numerose collaborazioni proprio con Suwoha, amico di lunga data. Più recente lavoro discografico è invece un altro extended-play, “Non ci penso” dato alle stampe nel 2018.

