Domenica porte aperte alla Misericordia 

Domenica la Misericordia di via Piria invita tutti a scoprire il cuore del volontariato con un imperdibile Open Day dalle 10 alle 18. Curiosi e aspiranti volontari potranno avvicinarsi al mondo dell’associazione e vivere un’esperienza pratica e formativa.Salire a bordo di un’ambulanza, esplorarne le attrezzature, assistere a simulazioni di primo soccorso e cimentarsi nelle manovre salvavita: sono solo alcune delle attività pensate per coinvolgere il pubblico.

Sarà anche possibile informarsi sui servizi offerti alla comunità e sul servizio civile nazionale, con l’obiettivo di scoprire come mettersi in gioco al servizio degli altri. Un’occasione unica per chi vuole avvicinarsi a questo universo, con la guida di volontari esperti pronti a rispondere a domande e curiosità.

Nei giorni scorsi l’associazione ha anche lanciato un appello per i beni necessari per la cura della persona, più difficili da trovare rispetto ai beni alimentari. (fr. me.)

