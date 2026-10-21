Domenica le celebrazioni per San Lussorio 

Tutto pronto per il Novenario in onore di San Lussorio, a Selargius. Il Gremio dedicato al santo martire - con il suo Primo Majorale Nicola Porceddu - organizza per domenica la manifestazione “Santu Luxori tra cultura e degustazione”, con il patrocinio di Comune e Regione.

Il programma religioso è iniziato il 17 ottobre, nove giorni di messe e riti celebrati da don Walter Onano. Il cuore della festa domenica 25 ottobre, dalle 11,30 alle 16, con due appuntamenti al santuario di San Lussorio: visite guidate per ripercorrere il culto del martire, la storia dell’antica parrocchia e del Gremio nato in suo onore. Previsti anche gruppi di pellegrinaggio, su prenotazione. Come da tradizione ci sarà poi l’immancabile spazio degustativo di prodotti selargini. In tavola le eccellenze locali: malloreddus alla campidanese, lumache al sugo e in verde, salsiccia arrosto, pane, acqua, vino e dolci sardi.

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