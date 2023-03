Domenica la sfilata di Carnevale saltata per lutto 

Dopo lo stop legato al lutto per la morte di Federico Pinna, ripartono gli appuntamenti e gli eventi in paese, tra sfilate di carnevale e momenti di informazione e sensibilizzazione. Le manifestazioni erano state sospese dopo la notizia della scomparsa del 24enne coinvolto nell'incidente sulla strada Provinciale 2.

Tra i tanti eventi rinviati, domani si riprende con l'incontro informativo sulle truffe agli anziani (ma anche meno anziani). L'appuntamento è programmato per venerdì alle 18 in Municipio. Sarà presente, oltre agli amministratori, anche il maresciallo Emilio Murciano della stazione locale. Si torna a parlare anche di Alzheimer con l'ultimo incontro sul tema del decorso cognitivo dei malati, oggi dalle 15.30, al centro diurno di via Sicilia.

Ma spazio anche al carnevale: la sfilata in costume, inizialmente prevista per domenica scorsa, è stata spostata a domenica 5. La Pro Loco promette carri, travestimenti, ma anche musica, premiazioni e zeppole in quantità in occasione del nono appuntamento con il carnevale sansperatino. Si parte alle 16 da via Bau Ninni Cannas, fino a raggiungere piazza Antonio Gramsci.

RIPRODUZIONE RISERVATA