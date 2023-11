Domenica la quinta prova ad Alghero 

C’è anche la sabbia a rendere più insidioso il percorso di 2300 metri sul quale domenica si corre il 3° Trofeo Maria Pia. L’Alghero Bike convoca nella riviera del corallo il popolo delle due ruote per il quinto appuntamento della stagione sarda di ciclocross. L’appuntamento è per le 8.15 nella zona della pineta di Maria Pia, all’ingresso del campo dell’Amatori Rugby.

Come sempre, anche ad Alghero saranno disputate tre prove. Cominceranno alle 10 le categorie più giovani (Esordienti e Allievi, ma anche i Giovanissimi su distanza ridotta a titolo promozionale) sui 30 minuti, per poi passare agli Juniores, ai Master da 4 in su e alle Donne sui 40 minuti e concludere con la prova principale di un’ora per le categorie maggiori. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA