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Sant’Antonio.
29 settembre 2026 alle 00:28

Domenica la processione per San Francesco 

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Settimana speciale per la parrocchia di Sant’Antonio che si prepara a festeggiare San Francesco d’Assisi. In questa occasione il programma non prevede festeggiamenti civili ma celebrazioni, esclusivamente religiose, che inizieranno giovedì con il triduo di preparazione alla festa. Il momento clou domenica, con la processione al termine della messa delle 18.

Gli appuntamenti di giovedì invece, che si ripeteranno uguali anche venerdì, prevedono alle 18 la recita dalla corona francescana e alle 18,40 la preghiera dei Vespri. Seguirà alle 19 la messa e al termine il canto del responsorio.Sabato si comincia alle 18 sempre con la recita della corona francescana, poi alle 18,40 la corona dei primi vespri e alle 19 la messa e al termine la memoria del transito del serafico Padre San Francesco.Il 4 ottobre è il giorno di San Francesco con le messe alle 8, alle 9,30 e alle 11. Si prosegue nel pomeriggio alle 17 con la recita della corona francescana, alle 17,40 la preghiera dei vespri e alle 18 la messa animata dalla corale parrocchiale seguita dalla processione. Il corteo percorrerà le vie Sant’Antonio, piazza IV Novembre, via Veneto, via Porcu, via San Francesco, via Fadda, via Monsignor Angioni, via Nigra per poi fare ritorno nel sagrato della chiesa.

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