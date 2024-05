Domenica la processione per il Corpus Domini Scelte due parrocchie dei rioni in difficoltà 

È una delle feste più importanti dell’anno liturgico, occasione per professare pubblicamente la fede e l’appartenenza alla Chiesa: la grande processione del Corpus Domini richiama fedeli in preghiera dietro l’ostensorio con la grande ostia eucaristica. La comunità delle parrocchie ha scelto la periferia, due chiese che vivono sulla propria pelle grandi emergenze sociali, povertà, marginalità e devianze.

Domenica 2 giugno la processione del “Corpus Domini” attraverserà le strade di Is Mirrionis e San Michele, due quartieri-simbolo del disagio sociale, “marchiati” come simboli di delinquenza e malaffare.

La processione partirà dalla parrocchia di Sant’Eusebio, in via Quintino Sella, dopo la messa delle 19 presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. Per la circostanza, in tutte le parrocchie cittadine, non si celebrerà la messa serale.

Alle 20 la partenza del corteo: rappresentanze del clero, dei religiosi e delle religiose, associazioni e movimenti laicali diocesani, attraverseranno le vie Argentiera, Baudi di Vesme, Serbariu, Quirra, Meilogu, Madrolisai, Emilia e Abruzzi sino alla piazza della Medaglia Miracolosa, dove monsignor Baturi detterà la sua meditazione e, a chiusura, impartirà la solenne Benedizione eucaristica.