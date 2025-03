Domenica la Pool Scudetto al PalaConi B 

Forse non tutti sanno che, ben prima di diventare più popolare in Sardegna grazie alle imprese azzurre dell’olbiese Sara Desini, azzurra in due edizioni delle paralimpiadi (Tokyo e Parigi), il sitting volley era già praticato grazie all’attività della Cagliari Volleyball, iniziata nel 2011. Per questo non deve stupire che la Fipav abbia deciso di assegnare a Cagliari il compito di ospitare domenica la seconda giornata della Pool Scudetto “A” della Serie A1 femminile. Sarà la seconda volta (dopo l’esperienza del 2022) dalla squadra di casa, il Cagliari Sitting Volley, come organizzatrice dell’appuntamento, allestito con la collaborazione del Comitato Regionale Fipav Sardegna e della Pallavolo Alfieri.

Dalle 9, nella palestra Coni B (via degli Sport) saranno impegnate tre squadre, tra le quali il Cagliari, che non parte favorito contro avversarie che schierano diverse giocatici azzurre. Il Dream Volley Pisa, la squadra più titolata d’Italia (campione d'Europa nel 2023) ha appena conquistato la Coppa Italia, e anche la Reale Mutua Fenera Chieri 76, finalista della Coppa Cev, è una delle squadre più forti del panorama tricolore. ( c.a.m. )

